Seks yaparken kaç kalori yakılıyor?
Seks yapmanın fiziksel ve ruhsal faydalarının yanında kalori yakmak gibi bir artısı daha var.
24 Temmuz 2020 21:24
17
Montreal’de, çiftlerim katılımıyla bir araştırma yapıldı.
27
Çiftlerin koluna bir monitör takıldı ve cinsel aktivite sırasında ne kadar enerji harcadıkları ölçüldü.
37
Araştırma sonucunda ise, seks yapmanın kalori yakımında bir hayli etkili olduğu görüldü.
47
Erkeklerin dakikada ortalama 4 kalori, kadınların ise ortalama 3 kalori yaktığı gözlemlendi.
57
Yani yaklaşık 25-30 dakikalık bir ilişki sırasında erkekler ortalama 100 kalori yakmış oluyor.
67
Kadınlar ise ortalama 85 kalori harcamış oluyor.
77
Kaynak: Mahmure-Hürriyet
© Tüm hakları saklıdır.