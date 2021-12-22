Kalp rahatsızlığı nedeniyle geçen pazartesi günü yaşamını yitiren tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı veda sonrası Aydın'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.
22 Aralık 2021 15:06
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Sanatçı Sezai Aydın son yolculuğuna uğurlandı
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın için için ilk tören Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlendi.
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Törene Aydın'ın yakınları, sanatçılar ve oyuncular katıldı.
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Duygu dolu anların yaşandığı törende konuşan merhum sanatçının oğlu oyuncu Arda Aydın, babasının kendisi için aynı zamanda bir iş arkadaşı olduğunu söyledi. Aydın "Gölgesinden kaçmaya çalıştıkça, daha çok gölgesinde kaldığım ve her seferinde şaşırtan, eğlendiren, pohpohlamaktan hep kaçan, bir evladının nasıl ayakları üstünde durması gerektiğini öğreten, son zamanlarında kendisi ile ilgili konuştuğumuzda Hakkı Ergök'ün müthiş tabiriyle insanlara yol gösteren bir modern zaman filozofu. Şükür ki ne kadar çok sevildiğini kendisi yaşarken de gördü ve bize de gösterdi" dedi.
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Babasının büyük bir aktör olduğunu söyleyen Aydın "Dehşetli bir aşık ve çok seven bir sevgiliydi. Karısını kaybettikten tam 40 gün sonra belki de onun yanına gitmek için çabaladı. Son 5 yılında bana patronu olma onurunu yaşattı. İş yerinde her zaman ona 'Sezai Bey' diye hitap ettim. O da bana 'Arda Bey' derdi. Ama evde her zaman baba oldu. Şehir Tiyatroları'nda birlikte en çok oyun oynayan baba-oğul olduk. Ne mutlu bize. Onunla sahnede, stüdyoda geçirdiğim zamanları gerçekten çok özleyeceğim. Zaten ben Sezai Aydın'la daha çok anı biriktirebilmek için bu işi (oyunculuğu) seçtim" diye konuştu.
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Kızı İdil Cemre Öztep de babasının kendisini sahnelerden uzak tuttuğunu ve psikolog olması konusunda destek verdiğini anlatarak, "Ceketini satarak beni okuttu. Kimi zaman ücret almadan neler neler yaptığını biliyorum, sırf beni okutabilmek için. Onun sayesinde buradayım. Sayesinde benim. İyi ki var. İyi ki benim babam. Bütün aile adına herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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İstanbul Şehir Tiyatrolarının Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ise "Bizim için çok özel biriydi. Sesiyle her gece evlerimize konuk olan, oyunculuğuyla gönüllerimize taht kuran bir oyuncuydu. Ben kendisiyle oynama şerefine eriştim, 'Lüküs Hayat'ta. Karşıdakine güven veren bir parterdi. Esprili kişiliğiyle çaktırmadan insanlara dokunan bir kişilikti. Bu 'çaktırmadan' lafı da kendisine aittir. Eşi Çiğdem hanıma kavuştu. Karı, koca insanların hayatına çaktırmadan dokundular. Benim de çaktırmadan koluma bir altın bilezik taktı. Ona hayatım boyunca teşekkür ettim" diye konuştu.
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Oyuncu Mert Turak ise "Sezai Ağabeyi sabaha kadar konuşsak başarılarını ve yaptıklarını bitiremeyiz. İçin rahat olsun Sezai Ağabey, arkada aslanlar gibi evlatlar bıraktın. Mekanın cennet olsun" diye konuştu.
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Programda ayrıca aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, oyuncu Selma Kutlu, Elif Acehan, Orhan Alkaya, Uğur Tan Atakan ve Sevtap Çapan'ın bulunduğu birçok isim üzüntülerini dile getirdi. Tören sonunda dua edilerek, katılımcılardan helallik alındı.
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Sezai Aydın'ın cenazesi, öğle vakti Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi...