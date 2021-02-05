Salma Hayek: Bikinili fotoğraf paylaşmaktan utanmıyorum
Ünlü oyuncu Salma Hayek, Instagram hesabından bikini paylaşımlar yapma devam edeceğini söyledi
05 Şubat 2021 20:51
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Bliss filminiç çekimlerine devam eden dünyaca ünlü Meksikalı oyuncu Salma Hayek; Leslie Lehr'in yazdığı ve 2 Mart’ta satışa çıkacak A Boob's Life: How America's Obsession Shaped Me and You (Bir Memenin Hayatı: Amerika’nın Takıntısı Bizi Nasıl Şekillendirdi) adlı kitaptan televizyona uyarlanacak, HBO Max dizisinin yapımlığına soyundu.
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Yarım saatlik bölümlerden oluşması beklenen dizide, Leslie adındaki bir kadın 40. yaş günü öncesi kendisini bir krizin içinde bulacak. Hayatı altüst olacak Leslie’nin göğüsleri konuşmaya başlayacak ve kendisine tamamen farklı bir açıdan bakmasını sağlayacak.
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Diziyle ilgili konuşan Hayek, “Bu şovu geliştirmemizi sağladığı için HBO Max’a minnettarız. Bu dizide göğüsleri konuşturarak, yaptıkları hiçbir zaman yeterli görülmeyen kadınların hayatında bakmaya cesaret edilemeyen eşsiz perspektifler sunacağız” dedi.
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NTV'de yer alan habere göre; Ayrıca Entertainment Tonight’a bir röportaj veren Hayek, pandeminin başlarından spor salonuna gitmeye başladığını ve çok çalışarak eriştiği fit vücudunu paylaşmak istediğini söyledi.
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Bikinili fotoğraf paylaşmayı özgürleştirici olarak açıklayan Salma Hayek, “Kilo vermem ve geçen senenin sonuna doğru bikini giyebilmek için egzersiz yapmam gerekiyordu. Bu kadar fazla fotoğraf çektiğim için mutluyum, hiç utanmıyorum çünkü bunlar tatilimin ilk haftasındaydı” dedi.
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“Ama ilk haftadan sonra herkesin karantinaya geri döndüğünü duyunca yeniden yemek yemeye başladım,” diyen Hayek, tüm çabalarının yeniden bozulduğunu espri ile anlattı.
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Paylaşımlarının aksine her gün havuz veya deniz kenarında olmadığını ekleyen Hayek, tatilinde çektiği fotoğrafları throwback olarak paylaşmaya devam ettiğini söyledi.
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“İnsanlar artık çok sıkıldı ve bu yüzden onlar için biraz ara vereceğim. Artık her gün bikini giydiğimi düşünüyorlar. Hayır, bu öyle değil! Tüm fotoğraflar aynı yerde çekildi,” diyen Hayek, “Fotoğraflarımı kaydettim, bugün aynı durumda değilim ve iki haftada bir bu paylaşımları yapmayı düşünüyorum. Hatta şimdi bir tane daha paylaşabilirim. Neredeyse tükenmek üzereler ama 2021 şimdiden beni etkiledi, sizi bilemem!” diye ekledi.
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Salma Hayek: Bikinili fotoğraf paylaşmaktan utanmıyorum
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Salma Hayek: Bikinili fotoğraf paylaşmaktan utanmıyorum
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Salma Hayek: Bikinili fotoğraf paylaşmaktan utanmıyorum
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Salma Hayek: Bikinili fotoğraf paylaşmaktan utanmıyorum
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Salma Hayek: Bikinili fotoğraf paylaşmaktan utanmıyorum
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Salma Hayek: Bikinili fotoğraf paylaşmaktan utanmıyorum
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Salma Hayek: Bikinili fotoğraf paylaşmaktan utanmıyorum
1616
Salma Hayek: Bikinili fotoğraf paylaşmaktan utanmıyorum