Salgın günlerinde ev yapımı Ramazan pidesi tarifi
28 Nisan 2020 20:06
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Koronavirüs nedeniyle fırınlardan pide almak istemeyenler birkaç malzeme ile evde Ramazan pidesi hazırlayabilirler. İşte ramazan pidesi tarifi:
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Ramazan pidesi malzemeleri: 1 bardak su – ½ paket kuru maya – 1 çay kaşığı şeker – 1 çay kaşığı tuz – 3- 3,5 bardak un – 2 kaşık sıvı yağ – Yumurta sarısı – 2 kaşık süt – 2 kaşık tereyağı
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Öncelikle maya ve şekeri suyun içine atıp iyice karıştırın. Daha sonra üzerine diğer malzemeleri ekleyin ve iyice yoğurun.
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Mayalanması için yarım sat bekleyin. Un serdiğiniz tezgâhın üzerinde açtığınız hamurun üzerine süt, yağ ve yumurta karışımını sürün.
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Ellerinizi hafifi ıslatıp dış kısmından yuvarlak yapacak şekilde bastırın. Tepsiye yağlı kâğıt serip 20 dakika da bu şekilde mayalanmasını bekleyin.
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200 derecede üzeri kızaracak kadar pişirin. Afiyet olsun.
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