Sadakatsiz'in yeni bölümünde Volkan'dan Asya'ya şoke eden sözler!
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 13. bölüme Volkan'ın Asya'ya sözleri damga vuracak.
07 Ocak 2021 10:48
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Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizinin 13. bölümü yine nefes kesecek.Sadakatsiz'in 13. bölümünden dizi hayranlarını heyecanlandıran bir fragman yayınlandı.
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Asya ve Turgay'ı birlikte gören Volkan kıskançlık krizine giriyor. Gece yarısı Asya'nın kapısına dayanan Volkan, Turgay'la evlenmesi halinde oğlu Ali'yi alacağını söylüyor.
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Ağlamaya başlayan Volkan, "Bana benden ne istediğini söyle. Git, kaybol ortadan. Seni görmeyince iyiyim ben. Ben sensiz iyiyim. Sensiz hayatım mükemmel" diyor.
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Gördüğü manzara karşısında şaşıran Asya, Volkan'ın amacını anlayamıyor.
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Sadakatsiz yeni bölümüyle 13 Ocak Çarşamba 20.00'de Kanal D'de olacak.
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Sadakatsiz'in yeni bölümünde Volkan'dan Asya'ya şoke eden sözler!
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