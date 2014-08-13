Sabahları yorgun kalkmanıza neden olan 10 hata

Her gün sabah uyanınca kendinizi yorgun hissediyorsanız, fark etmeseniz de günlük hayatınızda bazı hatalar yapıyor olabilirsiniz. Yeterince su içmemek, uygun miktarda demir almamak gibi şeyler yorgunluğa neden olabilir. Peki başka neler yorgunluğa yol açıyor? Health isimli internet sitesinde yer alan habere göre, uykusuzluk sadece enerjinizi tüketmez, bunun yanında fiziksel ve ruhsal olarak sizi yorar. İşte uykusuzluktan başka gün içinde sizi yoran işler:
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Yeterince su içmiyorsunuz: Vücudunuzun susuz kalması enerji seviyeniz üzerinde önemli rol oynar. Susuzluk kan hacminde azalmaya neden olur ve kanınız koyulaşır. Kalbiniz daha az pompalama yapar ve kaslara, organlara giden oksijen ile besin miktarındaki hız azalır. Yorgunluktan kaçınmak için yeterince su için.
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Yeterli miktarda demir almıyorsunuz: Kendinizi güçsüz hissediyorsanız ve odaklanmakta güçlük çekiyorsanız demir eksikliği sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Anemi riskini azaltmak için demir alımını artırın. Yağsız et, börülce, tofu, yumurta sarısı, koyu yeşil yapraklı sebze, kabuklu kuruyemiş, yerfıstığı ezmesi tüketin.
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Kahvaltıyı altıyorsunuz: Gece boyunca yedikleriniz erir, sabah uyandığınızda ise kahvaltıyla yeniden vücudunuzu desteklemelisiniz. Kahvaltı yapmazsanız tembelleşirsiniz. Kahvaltı yapmak metabolizmanızı harekete geçirir. Kahvaltınızda tam tahıllar, yağsız protein ve sağlıklı yağlar bulunsun.
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Abur cubur çok tüketiyorsunuz: Şeker ve basit karbonhidratla dolu olan hazır gıdaların glisemik indeksi yüksektir. Kan basıncındaki ani yükselmeler ise yorgunluğa yol açar. Her yemekte tam tahıllarla birlikte yağsız protein alarak kan şekerinizi sabit tutun. Fırında tavuk, kahverengi pirinç, somon balığı, tatlı patates ya da tavuklu ve meyveli salata iyi birer seçenektir.
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Çok mükemmeliyetçisiniz: Mükemmel olmak için uğraşmak daha çok çalışmanıza ve yorulmanıza neden olur. Bu nedenle belirlediğiniz hedeflerde gerçekçi olun. Projelerinizi gerçekleştirmek için zaman sınırı belirleyin ve buna uymaya çalışın. Hemen yapmak için kendinizi yormayın.
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Sorunları büyütüyorsunuz: Her konuda endişeleniyor ve en küçük sorunları bile büyütüyorsanız bu endişe zihinsel açıdan sizi yorar. Kendinizi bu düşüncelerle boğuşurken bulursanız derin bir nefes alın. Kaygılarınızı arkadaşınızla paylaşın.
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Çalıştığınız yer çok dağınık: İşyerinde kalabalık bir masa zihinsel olarak sizi yorar, odaklanmanızı zorlaştırır. Her günün sonunda işlerinizi bitirin ve kişisel eşyalarınızı düzenleyip yerlerine yerleştirin. Ertesi gün güne pozitif başlamanıza yardımcı olur.
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Yatakta e-postalarınızı kontrol ediyorsunuz: Tabletin, akıllı telefonun ya da bilgisayarınızın arkadan aydınlatması uykuyu düzenleyen melatonin hormonunu durdurarak vücudunuzun doğal ritmini bozuyor. Bu nedenle yatmadan birkaç saat önce elektronik aletlerden uzak durun.
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Tüm gün kahve içiyorsunuz: Araştırmalara göre, günde 3 fincan kahve sizin için faydalıdır. Uygunsuz şekilde kafein tüketimi ise uykuya dalmanızı sağlayan adenozini durdurur. Yatmadan 6 saat kadar önce alınan kafein bile uykunuzu etkiler. Bu nedenle öğleden sonra kafein tüketimini kesmelisiniz.
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Geç saatlerde yatıyorsunuz: Hafta sonları geç saatlere kadar oturmak ve sabahları geç saatlere kadar uyumak Pazar gecesi uykuya dalmanızı zorlaştırıyor. Bu nedenle hafta sonları da erken kalkın öğleden sonra 20 dakika kadar şekerleme yaparsanız sabah yorgun uyanmazsınız.