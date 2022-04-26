Saat reklamları ve fotoğraflarında saat neden hep 10.10'u gösterir?
Reklamlarda, mağazalarda, e-ticaret sitelerindeki fotoğraflarda genellikle duvar saati ya da kol saatleri hep aynı saati gösterir:10:10. İşte 10.10'un muhtemel sebepleri...
26 Nisan 2022 17:57
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Reklamlarda, mağazalarda, e-ticaret sitelerindeki fotoğraflarda genellikle duvar saati ya da kol saatleri hep aynı saati gösterir:10:10. İşte 10.10'un muhtemel sebepleri...
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Ürün fotoğraflarında ve reklamlarında bulunan saatlerin genellikle 10:10'u gösterdiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bu elbette bilinçli bir tercih. İşte olasılıklar...
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New York Times'a göre asıl sebep oldukça basit: Estetik. İbrelerin 10:10'da olmasının görsel avantajları var. En başta ibreler birbiri üzerine binmez.
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Bu şekildeki bir konum ibrelerin saatin yüzünde güzel görünmesini sağlar. 10:10 pozisyonu simetriktir ve insan beyni simetri ve düzeni takdir etme eğilimindedir.
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Bir diğer olası neden ise saatteki önemli detayların genellikle 10:10'da görünür kalmasıdır. Firmanın logosu genellikle 12'nin altında ve bazen saat 3, 6 ve 9 konumlarının yanında bulunur. Eğer logo 12.00'nin altında ise 10:10 ile dikkat çekici ve estetik bir şekilde görünecektir.
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Bu şekilde saatteki tüm detaylar daha net görünür.
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Saat 10:10'da ibreler bir gülümseme gibi görünür ve mutlu bir ifade verir.
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Chip dergisine göre, pazarlamada müşteriler bir ürünü olumlu bir duyguyla ilişkilendirebilirlerse satın alma olasılıkları daha yüksektir. Bu durumda, gösterilen V, müşteriye gülümsemesini hatırlatmak ve böylece onları satın almaya teşvik etmek içindir. Bu nedenle, ekrandaki saatler genellikle bu saate ayarlıdır.