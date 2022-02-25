Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ikinci günü; ülkeden kareler
25 Şubat 2022 10:35
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Rusya'nın Ukrayna'ya işgali devam ediyor. Rostov bölgesinde Taganrog kentinden Rostov kent merkezi istikameti yönünde giden askeri araç görüldü.
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Rusya’nın yeniden saldırmasıyla alarm seslerinin yükseldiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de otellerde kalanlar sığınaklara alındı.
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Ukrayna’nın başkenti Kiev güne ağır bombardıman saldırılarıyla uyandı.
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İşgalin 2 gününe girilirken, Ukrayna’nın başkenti Kiev günün erken saatlerinde tekrardan füze saldırılarının hedefi oldu.
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aşkent sokaklarında patlama sesleri yankılanırken, Kiev sakinleri tekrardan kenti terk etmeye başladı.
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Kiev'de hava saldırısı sirenlerinin çalmasıyla halk sığınaklara indi.
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Kiev'de duyulan iki güçlü patlamanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden kaynaklı olduğunu bildirdi
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Ukrayna'nın Luhansk yakınlarındaki Starobilsk kentinde meydana gelen bombardıman sonucu bazı yerleşim yerleri zarar gördü.
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Kurtarma ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralı kurtarıldığını duyurdu.
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