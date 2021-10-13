Rümeysa Gelgi, dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda!
13 Ekim 2021 09:48
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Rümeysa Gelgi, dünyanın en uzun kadını rekoruyla, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Gelgi'nin boyu 2 metre 15 cm olarak tescillendi
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Boyu iki metreden uzun olan Rümeysa Gelgi, yaşayan en uzun kadın olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
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Weaver sendromu adı verilen nadir bir durum nedeniyle Rümeysa Gelgi'nin boyu 2 metre 15 cm'e ulaştı.
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24 yaşındaki Gelgi çoğunlukla tekerlekli sandalye kullansa da yürüteçle de yürüyebiliyor.
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2014'te yaşayan en uzun genç olarak ilk dünya rekorunu kazandığından beri, nadir koşullara sahip başkalarını savunmak için çalışıyor.
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Gelgi, "Her dezavantajı kendiniz için bir avantaja dönüştürülebilirsiniz, bu yüzden kendinizi olduğunuz gibi kabul edin, potansiyelinizin farkında olun ve elinizden gelenin en iyisini yapın" dedi.
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Guinness Dünya Rekorları, onu ikinci kez rekorlar kitaplarına geri döndürmekten onur duyduklarını açıkladı.
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Yazı işleri müdürü Craig Glenday, "Kalabalıktan sıyrılma konusundaki yılmaz ruhu ve gururu bir ilham kaynağı. Yaşayan en uzun kadın kategorisi çok sık el değiştiren bir kategori değil, bu yüzden bu haberi dünyayla paylaşmaktan heyecan duyuyorum" dedi.
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Rümeysa, daha önce de dış görünüşüne karşı halktan olumsuz tepkiler aldığını ancak onları cehaletlerine verdiğini söyledi.
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"Herkesten farklı olmayı seviyorum" diyen Gelgi, "İlginç ve beni özel hissettiriyor. Ayrıca yüksek yerlere kolay erişim sağlıyor ve insanlara yukarıdan bakmak da kötü bir şey değil" diye konuştu.
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ABD merkezli Ulusal Nadir Bozukluklar Örgütü'ne göre, Weaver Sendromu genellikle doğumdan önce başlar ve bazen artan kas bozulması, aşırı geniş gözler, geniş bir alın, ayak deformeleri ve alışılmadık derecede büyük kulaklar görülür.
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Durumun kesin nedeni bilinmiyor, ancak bazı araştırmacılar bunun kalıtsal olabileceğini düşünüyor.
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Rümeysa Gelgi'nin ailesinde benzer bir durum yok.
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Rümeysa Gelgi, dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda!