T24 LogoT24 Logo

Rolling Stone seçti: 1980'li yılların en iyi albümleri

Dünyanın önde gelen aylık müzik yayınlarından Rolling Stone'un editörleri, 1980'li yılların en iyi albümlerini listedi. İşte Rolling Stone'a göre 1980'li yılların en iyi 20 albümü....

12 Kasım 2020 14:17

121

Dünyanın önde gelen aylık müzik yayınlarından Rolling Stones'un editörleri, 1980'li yılların en iyi albümlerini listedi. İşte Rolling Stones'a göre 1980'li yılların en iyi 20 albümü....

221

20. John Lennon ve Yoko Ono, 'Double Fantasy'

321

19. Çeşitli sanatçılar, 'Wanna Buy a Bridge?'

421

18. Judas Priest, 'British Steel'

521

17. Steely Dan, 'Gaucho'

621

16. The Jam, 'Sound Affects'

721

15. Chic, 'Real People'

821

14. The English Beat, 'I Just Can’t Stop It'

921

13. Elvis Costello and the Attractions, 'Get Happy!!'

1021

12. Motörhead, 'Ace of Spades'

1121

11. Bob Marley and the Wailers, 'Uprising'

1221

10. Joy Division, 'Closer'

1321

9. Diana Ross, 'Diana'

1421

8. Bruce Springsteen, 'The River'

1521

7. David Bowie, 'Scary Monsters'

1621

6. X, 'Los Angeles'

1721

5. The Pretenders, 'Pretenders'

1821

4. AC/DC, 'Back in Black'

1921

3. Prince, 'Dirty Mind'

2021

2. Talking Heads, 'Remain in Light'

2121

1. The Clash, 'London Calling'

ETİKETLER

1980albümseçtimüzikrolling stone
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24