Rolling Stone seçti: 1980'li yılların en iyi albümleri
Dünyanın önde gelen aylık müzik yayınlarından Rolling Stone'un editörleri, 1980'li yılların en iyi albümlerini listedi. İşte Rolling Stone'a göre 1980'li yılların en iyi 20 albümü....
12 Kasım 2020 14:17
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Dünyanın önde gelen aylık müzik yayınlarından Rolling Stones'un editörleri, 1980'li yılların en iyi albümlerini listedi. İşte Rolling Stones'a göre 1980'li yılların en iyi 20 albümü....
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20. John Lennon ve Yoko Ono, 'Double Fantasy'
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19. Çeşitli sanatçılar, 'Wanna Buy a Bridge?'
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18. Judas Priest, 'British Steel'
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17. Steely Dan, 'Gaucho'
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16. The Jam, 'Sound Affects'
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15. Chic, 'Real People'
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14. The English Beat, 'I Just Can’t Stop It'
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13. Elvis Costello and the Attractions, 'Get Happy!!'
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12. Motörhead, 'Ace of Spades'
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11. Bob Marley and the Wailers, 'Uprising'
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10. Joy Division, 'Closer'
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9. Diana Ross, 'Diana'
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8. Bruce Springsteen, 'The River'
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7. David Bowie, 'Scary Monsters'
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5. The Pretenders, 'Pretenders'
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4. AC/DC, 'Back in Black'
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3. Prince, 'Dirty Mind'
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2. Talking Heads, 'Remain in Light'
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1. The Clash, 'London Calling'
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