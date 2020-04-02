Robin Williams'ın hayatında kesitler sunan bir YouTube kanalı açıldı
02 Nisan 2020 10:21
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Robin Williams'ın hayatında kesitler sunan bir YouTube kanalı açıldı
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Ünlü Amerikalı komedyen ve oyuncu Robin Williams’ın intihar ederek hayatına son vermesinden altı yıl sonra hayatında kesitler sunan bir YouTube kanalı yayına alındı.
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Time Life medya şirketi ve Robin Williams Estate'in yardımıyla açılan kanalda Robin Williams’ın arkadaşları ve ailesi ile röportajlar, Hollywood yıldızının eski videoları yayınlanacak.
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YouTube sayfasında şimdiden Williams’ın 2002 yapımı HBO özel stand up gösterisi Live on Broadway’e ait görüntüler ile 1978 HBO yapımı Off the Wall adlı stand up’ından bölüm de yer alıyor. Williams’ın arkadaşı Lewis Black’in anılarını anlattığı bir bölüm de kanalda yayınlandı. Söz konusu YouTube kanalı: https://www.youtube.com/channel/UC5Nf3FQwK9-vU03Q8r3Ag0w
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Günaydın Vietnam, Ölü Ozanlar Derneği, Can Dostum, Mrs. Doubtfire filmleriyle tanınan Williams, 2015 yılında intihar etmişti. 63 yaşındayken hayata veda eden Williams’a ölümünden önce Parkinson teşhisi konulmuş, aynı zamanda "Lewy cisimcikli demans" belirtileri görülmüştü.