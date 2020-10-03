Rihanna’nın markası 'Savage X Fenty' yeni koleksiyonunu tanıttı
Rihanna 'Savage x Fenty' defilesinin ikinci raundu dün gece Amazon Prime'da gerçekleşti.
03 Ekim 2020 14:30
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Rihanna 'Savage x Fenty' defilesinin ikinci raundu dün gece Amazon Prime'da gerçekleşti.
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Rüyalar ve duygusallık temasından esinlenen Rihanna'nın, çeşitliliği yücelten 'Savage x Fenty' kadrosu Bella Hadid'den, Demi Demi Moore'a kadar bir dizi model, şarkıcı, dansçı ve oyuncuya ev sahipliği yaptı.
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'Savage x Fenty' sadece 138 saatlik dans provasıyla desteklenen ve 165 farklı görünüme sahip bir moda şovu değil aynı zamanda bireyselliği ve kendini ifade etmenin de bir kutlamasıydı.
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Tam anlamıyla Rihanna'nın da dediği gibi “We're Savage, Not Sorry."
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İşte Rihanna'nın 2020 koleksiyonu
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Rihanna’nın markası 'Savage X Fenty' yeni koleksiyonunu tanıttı
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Rihanna’nın markası 'Savage X Fenty' yeni koleksiyonunu tanıttı
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Rihanna’nın markası 'Savage X Fenty' yeni koleksiyonunu tanıttı
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Rihanna’nın markası 'Savage X Fenty' yeni koleksiyonunu tanıttı
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Rihanna’nın markası 'Savage X Fenty' yeni koleksiyonunu tanıttı
1111
Rihanna’nın markası 'Savage X Fenty' yeni koleksiyonunu tanıttı