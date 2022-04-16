Reza Zarrab'ın avukatından Petek Dinçöz iddiasına yalanlama geldi

Miami'ye yerleşme kararı olan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün, Reza Zarrab'la birlikte olduğu iddiasına Zarrab'ın avukatından açıklama geldi. Avukat Şeyda Yıldırım, iddiayı yalanladı ve Dinçöz'ün ailesiyle Miami'ye yerleşme kararı aldığını açıkladı.
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Yıllar önce çıkardığı şarkılarla müzik piyasasını kasıp kavuran Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikâh masasına oturdu. Çiftin ilk çocukları da 2017 yılında dünyaya geldi Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Dinçöz ve Kodaloğlu, 1 ay önce tek celsede boşandı. Günlerdir sessizliğini koruyan şarkıcı, radikal bir karar aldı.
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Geçen ay Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini bitiren Petek Dinçöz, Miami'ye taşınma kararı aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dinçöz, "Oğlumun dilini geliştirebilmesi için Miami'ye yerleşme kararı aldım" dedi.
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Ancak Dinçöz'ün Miami'ye yerleşmesinin sebebinin Reza Zarrab olduğu ve Zarrab ile birlikte olduğu iddia edildi. MedyaTava, bu iddiayı Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım'a sordu. Yıldırım, bu iddiayı yalanladı ve oğlu için Miami'ye yerleştiğini açıkladı.