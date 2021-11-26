Cüneyt Arkın: Kılıç dönemi geride kaldı; milli mücadelesini üreterek verenlere omuzdaş olmalıyız
Oyuncu Cüneyt Arkın, insanlığın kılıç kullanarak birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştığı dönemin geride kaldığını belirterek “Ülkelerin, sanayisi üzerinden mücadele verdiği bilgi ve teknoloji çağındayız. Bu nedenle üreterek milli mücadelesini verenlere omuzdaş olmalıyız” dedi.
26 Kasım 2021 12:52
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Reklam yüzü olan Cüneyt Arkın: Kılıç dönemi geride kaldı; milli mücadelesini üreterek verenlere omuzdaş olmalıyız
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CNC makine üreten USEL Makina’nın marka yüzü olan oyuncu Cüneyt Arkın, markanın reklam filmi için kamera karşısına geçti.
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Arkın, “İnsanlığın kılıç kullanarak birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştığı dönemler artık geride kaldı. Ülkelerin, sanayisi üzerinden mücadele verdiği bilgi ve teknoloji çağındayız. Böyle bir zamanda, yüksek teknolojili CNC makinaların üretimini yaparak dünyaya ihraç eden ve bu şekilde milli mücadelesini veren USEL MAKİNA gibi şirketlere omuzdaş olmalıyız” dedi. (DHA)
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Reklam yüzü olan Cüneyt Arkın: Kılıç dönemi geride kaldı; milli mücadelesini üreterek verenlere omuzdaş olmalıyız