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Rasim Öztekin son yolculuğuna böyle uğurlandı

10 Mart 2021 14:09

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Rasim Öztekin son yolculuğuna böyle uğurlandı

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı.

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Öztekin'in Türk bayrağına sarılı ve üzerine Galatasaray bayrağı da konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ne getirildi.

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Buradaki törenin ardından cenaze, Öztekin'in profesyonel tiyatro hayatına başladığı Ses Tiyatrosu önünde cenaze aracından indirildi.

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Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi.

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İşte Rasim Öztekin için düzenlenen veda töreninden kareler:

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