PubG Mobile'da bir hafta içinde 4 milyon oyuncunun hesabı silindi
30 Haziran 2021 12:48
15
Mobil oyun dünyasının popüler yapımlarından PUBG Mobile'da sadece bir hafta içerisinde yaklaşık 4 milyon oyuncu oyundan ban yedi.
25
Geliştiriciliğini PUBG Corporation'ın yaptığı mobil PUBG oyunu PUBG Mobile'da geçtiğimiz hafta içerisinde miliyonlarca oyuncu banlandı.
35
PUBG Mobile'ın yaptığı resmi Twitter paylaşımına göre 18 Haziran - 24 Haziran haftasında oyundan 3.884.690 hesap banlandı. PUBG Mobile yalnızca banlanma sayısını değil aynı zamanda yüzdelere göre oyuncuların banlanma sebebini de açıkladı.
45
PUBG Mobile'ın yayınladığı görsele göre banlanan 3.884.690 hesabın yüzde 76'sı karakter modellerinin değişiminden, yüzde 5'i hız hilesinden, yüzde 2'si otomatik nişan almadan, yüzde 5'i X-Ray'den, yüzde 4'ü alan hasarını değiştirmeden ve yüzde 8'i de diğer hilelerden dolayı banlanmış.
55
Bir haftalık süreçte bu kadar fazla oyuncunun banlanıyor olması da bu oyunda ne kadar fazla hile kullanan oyuncunun bulunduğunu net bir şekilde ispat ediyor.