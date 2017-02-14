Pornhub 2016 raporunu açıkladı; En çok hangi kategori tercih ediliyor, kullanıcılar sitede ne kadar vakit harcıyor?
14 Şubat 2017 00:32
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İnternet dünyasının en popüler porno sitesi Pornhub, 2016 yılının dünya bazındaki raporunu geçtiğimiz günlerde yayınladı.
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Sitenin internet üzerindeki kullanıcıları 2016 yılında toplam 91,980,225,000 adet video izledi. Süre olarak 5,246 yüzyıla eşdeğer porno videosu izlendi.
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Siteye en çok ziyaretçinin geldiği ülke dakikada 221 sayfa görüntülemesi alan ABD oldu. Dakikada 189 sayfa görüntülemesi yapılan Birleşik Krallık ise ikinci sırada yer aldı.
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Site üzerinde dünya genelinde bakıldığı zaman en çok aranan kelimeler ise 'lezbiyen' ve 'MILF' oldu. Gangbang ise son sırada yer aldı.
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Pornhub verilerine göre, kullanıcılar sitede ortalama 9 dakika ve 36 saniye geçirdi. 2015 yılında bu rakam 9 dakika ve 20 saniye olarak belirlenmişti. Verilere göre Filipinler’den bağlanan kullanıcılar sitede ortalama 12 dakika 45 saniye harcayarak zirveye yerleşirken, sitede 4 dakika 57 saniye harcaya Kübalılar son sırada yer aldı.
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En çok aranan porno kategorilerinde ilk sırası lezbiyen kelimesi aldı.
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Ülkelere göre en çok aranılan kategorilerde Türkiye +18 kategorisinde yer aldı. ABD, Kanada, Meksika gibi Kuzey Amerika ülkeleri lezbiyen porno tercihinde bulunurken, Rusya, Portekiz, İspanya, Fransa gibi ülkelerde anal porno en çok izlenen porno türü oldu.
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Peki site kullanıcıları hangi cihazı kullanarak siteye bağlanıyor? Pornhub verilerine göre, akıllı telefonların oranı hızla artarken, masaüstü bilgisayarların kullanımı giderek düşüyor.
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Kullanıcılarını yaşlarına göre kategorize eden sitenin verilerine göre, ortalama bir Pornhub kullanıcısı 35 yaşında. Sitenin en çok tık aldığı kesim ise 18-25 yaş arası genç kesim.
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Zamanlara göre kategorizasyona göre sitede en fazla sayıda aktif kullanıcı gece yarısında bulunuyor
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Peki yılbaşında sitenin trafiği ülkelere göre nasıl değişiklik gösterdi? İsveçliler, Almanlar ve Belçikalılar yılbaşı gecesinde siteye ilgi göstermezken, Avusturalyalılar yılbaşından pek etkilenmemiş gibi duruyor.
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Pornhub'ı ziyaret eden kadın porno izleyicisi sayısında %2 artış görüldü. Geçtiğimiz yıla göre en çok Filipinler, Brezilya ve Güney Afrika'da bulunan kadın porno izleyicisinde artış görüldü.
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Dünya çapında kadın kullanıcıların oranını gösteren harita
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Lisa Ann geçen seneye göre 2 sıra yükselerek en çok aranan porno yıldızı oldu. Mia Khalifa ikinci sırada yer aldı. Kim Kardashian site üzerinde videosu aranan 3. kadın oldu.
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En çok aranan erkek porno yıldızlarında ise Mandingo ilk sırada yer aldı. James Deen ve Rocco Sifferedi ilk üç ismi oluşturdu.