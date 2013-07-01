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Polonyalılar, Varşova sokaklarında Michael Jackson'u andı

01 Temmuz 2013 17:32

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Polonya'da Michael Jackson için anma töreni düzenlendi

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25 Haziran 2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson, Varşova' da anıldı

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Kentin sokaklarını dolduran binlerce insan, Jackson'un en çok bilinen 'Thriller' klibindeki gibi, Varşova sokaklarında zombi kılığına girip dolaştı.

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1980'li yıllardan itîbaren çeşitli başarılara imza atan Jackson, birçok Grammy ödülüne lâyık görüldü.

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Guinnes Rekolar Kitabı'na da adını yazdıran ünlü şarkıcının yaşamı boyunca, dünya çapında 400 milyondan fazla albümü satıldı.

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