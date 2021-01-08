Polis Akademisi’nin Laverne Hooks'u Marion Ramsey hayatını kaybetti
08 Ocak 2021 12:02
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Polis Akademisi’nin Laverne Hooks'u Marion Ramsey hayatını kaybetti
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Polis Akademisi filminde canlandırdığı akademi öğrencisi Laverne Hooks karakteriyle hafızalara kazınan Amerikalı oyuncu Marion Ramsey, 73 yaşında hayatını kaybetti.
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. Akademi öğrencisi Laverne Hooks karakterini canlandırdığı sinema filmi Polis Akademisi serisi ile tanınan yıldız, dün Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdi.
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Roger Paul Inc.'deki menajerlik ekibi tarafından hayatını kaybettiği açıklanan Ramsey’in son günlerde hasta olduğu belirtilirken, ölümünün nedeni belirlenemedi.
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1947 yılında Philadelphia'da doğan Ramsey, oyunculuk kariyerine Broadway'de başladı. 1978 yılında Broadway’de caz piyanisti Eubie Blake’i anlatan Eubie! adlı yapımda rol alan Ramsey, Recipe for Disaster ve Return to Babylon filmleri ile Lavalantula ve 2 Lava 2 Lantula gibi TV yapımlarında rol aldı.