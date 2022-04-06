Pınar Deniz: Türkçeyi ilkokuldan sonra öğrendim
06 Nisan 2022 12:43
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Çocukluk yıllarını anlatan Pınar Deniz, “Arap kökenli bir aileden geliyorum. İlkokula kadar Türkçe bilmiyor, Arapça konuşuyordum” dedi.
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L’Officiel dergisinin YouTube kanalına konuk olan Deniz, hakkında bilinmeyenleri anlattı.
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Deniz, “Anneme 'Mama’ diyordum. ‘Anne’ diye seslenemiyordum. Arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmemek için sokaktan anneme seslenmek yerine 5’inci kattaki evimize çıkardım." diye konuştu.
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Deniz, "Oyunculuğa sıcak bakmayacaklarını düşündüm. Şimdi babamın yüzündeki gururu görmek, ‘İyi ki bu işi seçmişim’ dememi sağlıyor." ifadesini kullandı.
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"İlk oyunculuğa başladığımda ‘Öpüşme sahnesi çekmem.’ diyordum. Fakat insan okudukça, vizyonunu ve dünyasını genişlettikçe öyle bir sınırı kalmıyor.”
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