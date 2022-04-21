Pınar Deniz'den Kaan Urgancıoğlu açıklaması: İnsanların yakıştırması bizim de hoşumuza gidiyor
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, hayranları tarafından rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılmalarıyla ilgili konuştu
21 Nisan 2022 08:47
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Deniz şunları söyledi: Bizim Kaan'la güzel bir enerjimiz var. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız bir yerdeyiz
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"Artık insanların yakıştırması bizim de hoşumuza gidiyor. Tabii o bir sinerji, bunu da yakalamak gerek."
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Kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile ilgili sorulara ise "Onu konuştuk, artık konuşmayacağım." yanıtını vermekle yetindi. (Habertürk)
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Pınar Deniz'den Kaan Urgancıoğlu açıklaması: İnsanların yakıştırması bizim de hoşumuza gidiyor
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Pınar Deniz'den Kaan Urgancıoğlu açıklaması: İnsanların yakıştırması bizim de hoşumuza gidiyor
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