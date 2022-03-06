Pera Palas’ta Gece Yarısı hikayesi gerçek mi?

Netflix dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi 3 Mart günü sekiz bölümü ile yayınlandı. 1919 yılında geçen Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk detayı çok konuşulmuştu. Dizinin izleyicileri Pera Palas Peride tarihte var mı? Sorusuna yanıt arıyorlar.
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Atatürk'ün, Pera Palas'a yerleşmesi. Atatürk, İstanbul'a gelişini takiben 15 gün kadar Pera Palas'ta kalmış, kısa bir süre de eski dostlarından Salih Fansa'nın evinde misafir edilmiştir. Daha sonra, Aralık ayı başlarında Şişli'de tuttuğu eve yerleşmiştir.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Pera Palace Hotel'in gelmiş geçmiş en değerli misafiri olan Mustafa Kemal Atatürk, ismini Pera Palace Hotel'in konuk defterine ilk kez yazdığında, yıl 1917 idi.
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O yıldan sonra, savaş ve barış dönemlerinde defalarca Pera Palace Hotel'de kaldı Atatürk. Cephe dönüşlerinde adeta evi gibi kullandığı, ülke için önemli kararlar aldığı ve üst düzey misafirlerini ağırladığı 101 numaralı odası, doğumunun 100. yılı olan 1981'de, Atatatürk'ün şahsi eşyalarının da sergilendiği bir müze oda haline getirildi.
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Atatürk'ün en sevdiği renk olan, diğer tüm evlerinde ve adına açılmış müze-evlerde de kullanılan gündoğumu rengi, "şafak" pembesiyle yenilenen 101 numaralı müze oda, müzayedelerden temin edilen yerli ve yabancı nadide Atatürk kitapları, dönemin dergileri, imzalı fotoğraf ve kartpostallar, madalyalarla daha da zenginleştirildi.