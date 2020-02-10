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92. Oscar gecesinin kırmızı halı geçidinden renkli kareler

ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda yapılan Oscar Ödülleri töreni gerçekleşti. Güney Kore yapımı Parasite aldığı ödüllerle geceye damga vurdu. Parasite; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Uluslararası Film ödüllerini kazandı. Film, prestijli 'En İyi Film' ödülünü kazanan ve orijinal dili İngilizce olmayan ilk film olarak tarihe geçti. İşte Oscar gecesinin kırmızı halı kareleri:

10 Şubat 2020 10:33

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ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda yapılan Oscar Ödülleri töreni gerçekleşti. Güney Kore yapımı Parasite aldığı ödüllerle geceye damga vurdu. Parasite; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Uluslararası Film ödüllerini kazandı. Film, prestijli 'En İyi Film' ödülünü kazanan ve orijinal dili İngilizce olmayan ilk film olarak tarihe geçti. İşte Oscar gecesinin kırmızı halı kareleri:

218

Natalie Portman

318

Colin Jost ve Scarlett Johansson

418

Adam Driver ve Joanne Tucker

518

Tom Hanks ve Rita Wilson

618

Lucy Boynton ve Rami Malek

718

Spike Lee ve Tonya Lewis Lee

818

Gal Gadot

918

Billy Porter

1018

Leonardo diCaprio

1118

Laura Dern

1218

Charlize Theron

1318

Brad Pitt

1418

Sandra Oh

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Renée Zellweger

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Keanu Reeves

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Joaquin Phoenix

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Robert de Niro ve Al Pacino

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