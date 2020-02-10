92. Oscar gecesinin kırmızı halı geçidinden renkli kareler
ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda yapılan Oscar Ödülleri töreni gerçekleşti. Güney Kore yapımı Parasite aldığı ödüllerle geceye damga vurdu. Parasite; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Uluslararası Film ödüllerini kazandı. Film, prestijli 'En İyi Film' ödülünü kazanan ve orijinal dili İngilizce olmayan ilk film olarak tarihe geçti. İşte Oscar gecesinin kırmızı halı kareleri:
10 Şubat 2020 10:33
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ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda yapılan Oscar Ödülleri töreni gerçekleşti. Güney Kore yapımı Parasite aldığı ödüllerle geceye damga vurdu. Parasite; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Uluslararası Film ödüllerini kazandı. Film, prestijli 'En İyi Film' ödülünü kazanan ve orijinal dili İngilizce olmayan ilk film olarak tarihe geçti. İşte Oscar gecesinin kırmızı halı kareleri: