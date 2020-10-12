T24 LogoT24 Logo

Pandemi gölgesinde evlilik: 2020'nin en iyi düğün fotoğrafları belirlendi

2020 Düğün Fotoğrafı Ödülleri sahiplerini buldu. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken kısıtlamalar ve önlemler gölgesinde dünyanın dört bir yanında evlenen çiftlerin en güzel fotoğrafları belirlendi. (Kaynak: Bored Panda)

12 Ekim 2020 14:36

116

2020 Düğün Fotoğrafı Ödülleri sahiplerini buldu. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken kısıtlamalar ve önlemler gölgesinde dünyanın dört bir yanında evlenen çiftlerin en güzel fotoğrafları belirlendi.

216

Tom Tomeij- Hollanda

316

Lori-Anne Crewe- Kanada

416

Valter Antunes - Portekiz

516

Patrick Lombaert- Fransa

616

Kevin Kheffache- İrlanda

716

Darren Kirwan- İrlanda

816

Sebastien Clavel- Fransa

916

Mateusz Dobrowolski- Polonya

1016

Carlos Porfirio- Portekiz

1116

Lyndsey Goddard- Britanya

1216

Flavius Partan- Romanya

1316

Phil Voon- İrlanda

1416

Valter Antunes- Portekiz

1516

Jill Streefland- Hollanda

1616

Julien Laurent- Fransa

ETİKETLER

düğünpandemikoronavirüsevlilikcovid-19fotoğraf
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24