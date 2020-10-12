Pandemi gölgesinde evlilik: 2020'nin en iyi düğün fotoğrafları belirlendi
2020 Düğün Fotoğrafı Ödülleri sahiplerini buldu. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken kısıtlamalar ve önlemler gölgesinde dünyanın dört bir yanında evlenen çiftlerin en güzel fotoğrafları belirlendi. (Kaynak: Bored Panda)
12 Ekim 2020 14:36
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2020 Düğün Fotoğrafı Ödülleri sahiplerini buldu. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken kısıtlamalar ve önlemler gölgesinde dünyanın dört bir yanında evlenen çiftlerin en güzel fotoğrafları belirlendi.