Pamukkale'ye kardeş geldi; Altınkale Kaplıcaları
Denizli'de bulunan Pamukkale travertenlerinin benzeri olan proje, Sivas'ta hayata geçirildi
29 Eylül 2020 12:01
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Sivas'ta, Pamukkale'deki travertenlere benzeyen ve sarı rengiyle dikkat çeken Altınkale Kaplıcası, ilgi gördü
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Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten faydalanarak, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlar oluşturuldu
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Kükürtlü suyun bu alanlara verilmesiyle birlikte sarı renkli traverten benzeri oluşumlar elde edilmeye başlandı
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İl merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde hayata geçirilen Altınkale Projesi, henüz tamamlanmamış olmasına rağmen ilgi görmeye başladı
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Pamukkale'ye kardeş geldi; Altınkale Kaplıcaları
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Pamukkale'ye kardeş geldi; Altınkale Kaplıcaları
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Pamukkale'ye kardeş geldi; Altınkale Kaplıcaları
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Pamukkale'ye kardeş geldi; Altınkale Kaplıcaları
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Pamukkale'ye kardeş geldi; Altınkale Kaplıcaları
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Pamukkale'ye kardeş geldi; Altınkale Kaplıcaları
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Pamukkale'ye kardeş geldi; Altınkale Kaplıcaları
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