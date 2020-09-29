T24 LogoT24 Logo

Pamukkale'ye kardeş geldi; Altınkale Kaplıcaları

Denizli'de bulunan Pamukkale travertenlerinin benzeri olan proje, Sivas'ta hayata geçirildi

29 Eylül 2020 12:01

111

Sivas'ta, Pamukkale'deki travertenlere benzeyen ve sarı rengiyle dikkat çeken Altınkale Kaplıcası, ilgi gördü

211

Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten faydalanarak, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlar oluşturuldu

311

Kükürtlü suyun bu alanlara verilmesiyle birlikte sarı renkli traverten benzeri oluşumlar elde edilmeye başlandı

411

İl merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde hayata geçirilen Altınkale Projesi, henüz tamamlanmamış olmasına rağmen ilgi görmeye başladı

511

Pamukkale'ye kardeş geldi; Altınkale Kaplıcaları

611

Pamukkale'ye kardeş geldi; Altınkale Kaplıcaları

711

Pamukkale'ye kardeş geldi; Altınkale Kaplıcaları

811

Pamukkale'ye kardeş geldi; Altınkale Kaplıcaları

911

Pamukkale'ye kardeş geldi; Altınkale Kaplıcaları

1011

Pamukkale'ye kardeş geldi; Altınkale Kaplıcaları

1111

Pamukkale'ye kardeş geldi; Altınkale Kaplıcaları

ETİKETLER

denizlipamukkalealtınkale kaplıcalarıtravertensivas
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24