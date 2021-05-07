Palandöken'de bu yıl da 61 bin metreküp kar saklanacak
07 Mayıs 2021 10:34
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Palandöken'de bu yıl da 61 bin metreküp kar saklanacak
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce Türkiye'de ilk kez geçen yıl yapılan 'kar saklama' uygulaması bu sene de devam ettirilecek. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 3 noktada 61 bin metreküp kar saklayacaklarını ve kayak sezonunu 1 Kasım'da başlatmayı hedeflediklerini söyledi.
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Pandemi dönemi olmasına rağmen alınan tedbirlerle kayak sezonunun dolu dolu geçtiği Palandöken Kayak Merkezi'nde, gelecek yılın hazırlıklarına başlandı. Dünyada İtalya, Avusturya ve İsveç'teki kayak merkezlerinde uygulanan ve geçen sene ilk kez deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de gerçekleştirilen 'kar saklama' uygulamasına bu yıl da devam edildi.
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Pandemi dönemi olmasına rağmen alınan tedbirlerle kayak sezonunun dolu dolu geçtiği Palandöken Kayak Merkezi'nde, gelecek yılın hazırlıklarına başlandı. Dünyada İtalya, Avusturya ve İsveç'teki kayak merkezlerinde uygulanan ve geçen sene ilk kez deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de gerçekleştirilen 'kar saklama' uygulamasına bu yıl da devam edildi.
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. Yaklaşık 1 ay süren çalışmanın sonunda 61 bin metreküp kar biriktirildi. İş makineleriyle toplanan kar, görevli işçiler tarafından üzeri branda ve çadır ile kapatılarak, ekim ayı sonuna kadar saklanacak.
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Palandöken Kayak Merkezi'nin, Erzurum'un nimeti olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti:
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"Kışa girerken kar yağışları geç olabiliyor. Yani sezon geliyor fakat kar yağmıyor. Biz de bunun için tedbir aldık. Suni karlama sistemimiz var fakat suni karlamayla o kadar karı oluşturmak kolay olmuyor. Çok büyük enerji harcıyoruz. Bunun için geçen yıl olduğu gibi kar saklama uygulamasını başlattık. 2020'de kışın yağan karı güneş almayan vadiye doldurduk. Kışa girerken açtık ve artık hava da soğumuş olduğu için eksi 4-5'lere düştüğü an o karı hemen pistlerimize serdik. Üzerine de suni kar sistemiyle kar yağdırarak kayak mevsimini erkenden başlattık."
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Geçen yıl 21 bin metreküp kar sakladıklarını, bu sene 3 vadide bu işi yaptıklarını belirten Başkan Sekmen, şöyle devam etti:
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"İnşallah sezonu da erkenden açmış olacağız. Biz bu vesileyle 1 Kasım'dan itibaren kayak yaptırmaya başlayacağız. Gelen turistlerin de buradan boş dönmemelerini sağlayacağız. Çünkü insanlar buraya gelirken kayak yapmaya geliyor. Kayak yapmaya gelen insanlar eğer kayak sezonunu yakalayamazsa o zaman bir daha da gelmiyorlar.
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"İnşallah sezonu da erkenden açmış olacağız. Biz bu vesileyle 1 Kasım'dan itibaren kayak yaptırmaya başlayacağız. Gelen turistlerin de buradan boş dönmemelerini sağlayacağız. Çünkü insanlar buraya gelirken kayak yapmaya geliyor. Kayak yapmaya gelen insanlar eğer kayak sezonunu yakalayamazsa o zaman bir daha da gelmiyorlar."
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Palandöken'de bu yıl da 61 bin metreküp kar saklanacak