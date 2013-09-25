Pakistan'da 7.8 şiddetindeki depremden sonra yeni bir ada oluştu
25 Eylül 2013 04:06
116
Pakistan'ın güney-batısındaki Belucistan eyaletinde meydana gelen şiddetli depremde en az 270 kişi öldü
316
Deprem Pakistan ve Hindistan'da hissedildi. Ofis çalışanları Karaçi'deki bir binayı terk etmek zorunda kaldı
416
Awaran belediyesi yetkilisi Abdül Raşit Baluç, bölgedeki konutların %90'ının tahribata uğradığını bildirdi
1216
Görgü tanıkları, deprem sonrasında Gwadar limanı açıklarında küçük bir adacık belirdiğini bildirdi
1316
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Salı günü meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin yerin 20 km altında gerçekleştiğini belirledi
1416
Depremde birçok konut hasar gördü. Binlerce kişi geceyi dışarıda geçirdi
1516
İnsanlar yeni adayı görmeye geldi. Gwadar Emniyet Amiri Pervez Umrani, 9 metre yüksekliğindeki adanın 100 metre uzunluğunda olduğunu kaydetti
1616
Bu bölgede sık sık deprem yaşanıyor. Nisan ayında merkezi İran'ın güney doğusunda olan 7.8 şiddetindeki depremde 35'ten fazla kişi ölmüştü
© Tüm hakları saklıdır.