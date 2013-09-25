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Pakistan'da 7.8 şiddetindeki depremden sonra yeni bir ada oluştu

25 Eylül 2013 04:06

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Pakistan'ın güney-batısındaki Belucistan eyaletinde meydana gelen şiddetli depremde en az 270 kişi öldü

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Deprem Pakistan ve Hindistan'da hissedildi. Ofis çalışanları Karaçi'deki bir binayı terk etmek zorunda kaldı

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Awaran belediyesi yetkilisi Abdül Raşit Baluç, bölgedeki konutların %90'ının tahribata uğradığını bildirdi

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Görgü tanıkları, deprem sonrasında Gwadar limanı açıklarında küçük bir adacık belirdiğini bildirdi

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Salı günü meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin yerin 20 km altında gerçekleştiğini belirledi

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Depremde birçok konut hasar gördü. Binlerce kişi geceyi dışarıda geçirdi

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İnsanlar yeni adayı görmeye geldi. Gwadar Emniyet Amiri Pervez Umrani, 9 metre yüksekliğindeki adanın 100 metre uzunluğunda olduğunu kaydetti

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Bu bölgede sık sık deprem yaşanıyor. Nisan ayında merkezi İran'ın güney doğusunda olan 7.8 şiddetindeki depremde 35'ten fazla kişi ölmüştü

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