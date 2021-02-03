Ozan Kabak Liverpool formasını giydi; "Benim için bir rüyaydı"
Liverpool, Milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.
03 Şubat 2021 10:15
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İmzayı atıp formayı giyen Ozan Kabak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu:
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"Bugün dünyanın en büyük kulüplerinden birisi olan Liverpool’a imza atmamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beni destekleyenleri mahcup etmemek için her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım."
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Ozan Kabak, imzanın ardından Liverpool'un resmi sitesine bir röportaj verdi.
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Milli stoper "Liverpool benim çocukluğumun takımı. Hep bu kulübe gelmek, bu harika atmosferde oynamak istedim. Benim için bir rüyaydı ve bu rüya şimdi gerçek oldu. Anfield'da oynamak için sabırsızlanıyorum. Covid nedeniyle taraftarların önünde oynamak şu an için mümkün değil. Ama Covid'den sonra You Will Never Alone şarkısını duymak istiyorum. Çok mutluyum" dedi.
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"Virgil van Dijk benim idolüm. Galatasaray'dan arkadaşım Ömer Bayram, van Dijk'in çocukluk arkadaşı. Bana formasını getirdi. Şimdi van Dijk ile takım arkadaşıyım."
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Ozan Kabak Liverpool formasını giydi; "Benim için bir rüyaydı"
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Ozan Kabak Liverpool formasını giydi; "Benim için bir rüyaydı"
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Ozan Kabak Liverpool formasını giydi; "Benim için bir rüyaydı"
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Ozan Kabak Liverpool formasını giydi; "Benim için bir rüyaydı"
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Ozan Kabak Liverpool formasını giydi; "Benim için bir rüyaydı"