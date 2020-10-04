Otomotivde en çok tercih edilen markalar belli oldu
Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 87 bin 266 adetle ilk sırada yer aldı.
04 Ekim 2020 12:43
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Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Oca-Eylül dönemi verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, dokuz ayda yüzde 75,5 büyüdü ve 493 bin 621 adet araç satışı gerçekleşti. Bu yılın 9 aylık döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 87 bin 266 adetle ilk sırada yer aldı.
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Renault 67 bin 201 adetle Fiat’ı takip etti.
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Ford, 55 bin 673 adetle üçüncü oldu. Ford hafif ticari araçlarda ise 39 bin 833 adetle ilk sırada.
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Alman devi Volkswagen 43 bin 333 adetle toplamda dördüncü olurken, otomobil ve ticari araçlarda üçüncü sırada yer aldı.
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Fransız Peugout ise 25 bin 764 adet satışla beşinci sırada yer aldı.