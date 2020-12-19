Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı; işte araçlar ve fiyatları
Otomotiv firmaları da satışlarını artırmak için yıl sonu kampanyalarını açıklamaya başladı. İşte marka marka 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar...
19 Aralık 2020 13:01
115
Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy manuel benzinli: Kampanyalı satış fiyatı 123 bin 900 lira
215
Fiat Panda 1.2 69 HP Urban manuel benzinli: Kampanyalı satış fiyatı 129 bin 900 lira
315
Renault Clio Touch 0.9 TCe 90 bg: Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 137 bin 900 lira
415
KIA Rio 1.2L 84 PS manuel benzinli: Kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 139 bin 400 lira
515
Hyundai İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): Tavsiye edilen nakit indirimli satış fiyatı 141 bin 600 lira
615
Citroen C3 1.2 PureTech 5 ileri manuel: Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 155 bin lira
715
Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: Tavsiye edilen satış fiyatı 158 bin 900 lira
815
Seat Ibıza 1.0 Evo 80 HP S&S Style: Tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 161 bin 500 lira
915
Mitsubishi Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: Tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 178 bin 900 lira
1015
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia: Tavsiye edilen peşin alımlarda geçerli kampanyalı liste fiyatı 181 bin 800 lira
1115
Skoda Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium: Aralık ayına özel 184 bin 400 lira
1215
Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 187 bin 300 lira
1315
Toyota Corolla 1.6 Vision: 190 bin 900 lira
1415
Peugeot 208 Signature 1.5 BlueHDi 100hp: Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 192 bin 500 lira
1515
Citroen C-Elysee 1.5 BlueHDİ 6 ileri manuel: Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 192 bin 500 lira (Milliyet)
© Tüm hakları saklıdır.