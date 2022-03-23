Oscar töreninde sahne alacak isimler belli oldu

2022 Oscar ödüllerinde sahne alması planlanan isimler sonunda açıklandı. En İyi Şarkı kategorisinde yarışan Beyonce ve Billie Eilish törende performans sergileyecek isimler arasında yer alıyor.
23 Mart 2022 16:53
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2022 Oscar ödüllerinde sahne alması planlanan isimler sonunda açıklandı. En İyi Şarkı kategorisinde yarışan Beyonce ve Billie Eilish törende performans sergileyecek isimler arasında yer alıyor.
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Sinema sektörünün en iyilerinin seçildiği seçildiği Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. Adayların kıyasıya yarıştığı gecede şarkılarıyla sahne alacak isimler de belli oldu.
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Beyonce, Billie Eilish, Sebastián Yatra ve Reba McEntire gecede performans sergileyecek isimler olarak açıklandı.
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NTV'nin haberine göre, Beyonce, ünlü tenis oyuncusu kardeşler Venus ve Serena Williams’ın hayatını konu alan King Richard filmi için ‘Be Alive’ adlı şarkıyı seslendirmişti. Ünlü yıldız, En İyi Şarkı ödülüne aday olan şarkıyı gecede seslendirecek.,
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Beyonce'nin Serena ve Venus Williams'ın tenis oynadığı Compton’daki kortlarda sahne alabileceği hatta Will Smith’in kendisine eşlik edebileceği düşünülüyor. Bir başka söylentiye göre şarkıcının performansı önceden çekilecek ve tören esnasında programa dahil edilecek
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Daniel Craig'in son defa James Bond karakterini canlandırdığı 'No Time To Die' filmi için ağabeyi Finneas O'Connel ile film müziği hazırlayan Billie Eilish de gecede performans sergileyecek. 'No Time To Time' ismini taşıyan şarkı, Grammy ödüllerinde En İyi Film Şarkısını kazandı.