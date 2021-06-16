ORC Araştırma Şirketi'nden haziran ayı anketi: Seçmenlerin yarısı, erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünüyor
08-14 Haziran 2021 tarihleri arasında 30 büyükşehir ve 12 ilde 8350 kişi ile yüz yüze ve CATİ (Bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette dikkat çeken sonuçlar çıktı.
16 Haziran 2021 23:36
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ORC Araştırma Şirketi Haziran ayı Genel Gündem ve Seçmen Eğilimleri Araştırması sonuçlarını paylaştı
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Türkiye'nin en önemli sorunlarının sorulduğu soruya seçmen yüzde 47,5 oranında "ekonomi" yanıtını verdi. Ekonomiyi işsizlik %16,5 ile, Covid19 ise %13,2 ile takip etti.
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"Kanal İstanbul nedir?" sorusunun sorulduğu seçmenlerden yüzde 15,4'ü "Televizyon kanalı" cevabını verdi. Yüzde 47,8'lik dilim ise "Bilmiyorum" yanıtını verdi.
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Kanal İstanbul'u desteklemeyenlerin oranı yüzde 41 olurken destekleyenlerin oranı yüzde 38,1 olarak belirlendi.
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"Yargıya güveniyor musunuz?" sorusuna ise yüzde 74,9'luk bir kitle hayır cevabını verdi.
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Seçmenin yüzde 49,2'si erken seçim olması gerektiği görüşünü savundu.
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Bu pazar seçim olsa Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı %44,2, oy veririm diyenlerin oranı %42,8, kararsızım diyenlerin oranı ise %13, oldu.
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Bu pazar Genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? sorusuna gelen cevaplar ise şöyle oldu: AKP %33,9 CHP %25,3 İYİ Parti %12,0 MHP %10,4 HDP %8,1
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