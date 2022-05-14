Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinin ve karakterinin adı belli oldu
14 Mayıs 2022 10:30
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Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinin ve karakterinin adı belli oldu
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Oktay Kaynarca’nın “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”ın ardından başrol oynayacağı ve merakla beklenen yeni dizisinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Ünlü aktörün aynı zamanda yapımcılığını da üstleneceği dizi eylül ayında atv’de yayınlanacak.
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Tv100'ün haberine göre; Oktay Kaynarca’nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ardından çekeceği yeni dizisiyle ilgili bilgiler yavaş yavaş netleşiyor. Kaynarca’nın aynı zamanda ortağı olduğu “Güzel Adamlar” şirketinin yapımcılığını da üstleneceği dizi haziran ayında sete çıkacak.
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Dizinin adı, “Ben Bu Cihana Sığmazam” olarak açıklandı. Onur Tan’ın yöneteceği dizi adını Nesimi’nin efsane bir şiirinden alıyor.
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Alican Yaraş ve Yusuf Alp’in yazdığı dizide Oktay Kaynarca sürprizi bol bir karaktere hayat verecek. Kaynarca’nın rolünün adı ise Cezayir.
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Oyuncu kadrosu netleşmek üzere olan dizinin bazı sahneleri Türki Cumhuriyetleri’nde çekilecek.