Oğuz Yılmaz'ın ailesi, defin işlemlerini yayınlayanlara dava açacak
24 Mayıs 2021 15:39
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Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Oğuz Yılmaz, 4 gün önce gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü şarkıcının ailesi, Yılmaz'ın cenazesinde defin işlemleri sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasına tepki gösterdi.
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Ankara'da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirmişti. Kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sanatçının cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verilmişti.
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Oğuz Yılmaz'ın ailesi şarkıcının cenazesinde defin işlemleri sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasına isyan etti. Aile, Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
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"Büyük üstad Oğuz Yılmaz'ın vefatından sonra gerek kameralarla, gerekse izinsiz defin işlemleri görüntüleriyle veya iş hayatı ile ilgili konularda para almak için dijital platformlarda yaydıkları görüntüleri üzüntüyle izliyoruz."
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"Akabinde gereğini de yapacağımızı size bildirmek istiyoruz. Unutmayın; ölüm herkese var. Yaşatmadan da can almayan bir Yaradan var... Küçüldükçe alçalıyor ve günah alıyorsunuz. Acımız dinmeyecek ama elbet bizi alıştıracak. O zaman adalet önünde görüşeceğiz. Saygılar..."