Objektifler aile hikâyelerini anlattı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından toplumda aile olgusuna dikkat çekmek ve aile konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ulusal Aile Fotoğraf Yarışması sona erdi.
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“Fotoğraflarla Aile” başlığı altında, “Ailede Sevgi” ve “Çalışan, Üreten Aileler” temalı iki kategoride gerçekleşen yarışmada her iki kategoride de dereceye giren fotoğraflar Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu’nun internet sitesinde açıklandı.
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Ailenin yükselen bir değer olarak ön plana çıkarılması amaçlanan yarışmada; Ailede Sevgi kategorisinde Musa Talaşlı, Tuğba Çandır ve Gürsel Egemen dereceye girerken, Çalışan-Üreten Aileler kategorisinde dereceye giren fotoğrafların sahipleri Hakan Yaralı, Nadire Günday ve Veli Dölek oldu.
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Fotoğraf sanatçıları Prof. Dr. Adnan Ataç, Prof. Dr. Güler Ertan, İbrahim Demirel, Sami Türkay, Tansu Gürpınar, Zeynel Yeşilay ile Bakanlık temsilcisinden oluşan jüri tarafından dereceye giren fotoğrafların yanı sıra yarışmanın iki kategorisi için sergilenmek üzere 20’şer adet fotoğraf da seçilen yarışmanın ödül töreni ve sergisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.