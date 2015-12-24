10 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Nusaybin...
24 Aralık 2015 19:49
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Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı 14 Aralık'ta dört mahallede ilan edilmişti
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Yasak, Abdulkadirpaşa, Fırat, Yenişehir ve Dicle mahallelerinde başlamıştı
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21 Aralık’ta da Nusaybin’in 11 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti
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Kentte daha önce 6 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti
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Çatışmalardan zarar gören cami
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10 günlük yasak süresince 4 kişi hayatını kaybetmişti
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Nusaybin duvarlarında yazılamalar...
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