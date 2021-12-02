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Nurettin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasını ekonomistler nasıl değerlendirdi?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılırken, yerine yardımcısı Nurettin Nebati getirildi. Bazı Ekonomistler bu değişimi sosyal medya hesaplarından değerlendirdi

02 Aralık 2021 14:25

17

Konuya ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:

27

Nurettin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasını ekonomistler nasıl değerlendirdi?

37

Nurettin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasını ekonomistler nasıl değerlendirdi?

47

Nurettin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasını ekonomistler nasıl değerlendirdi?

57

Nurettin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasını ekonomistler nasıl değerlendirdi?

67

Nurettin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasını ekonomistler nasıl değerlendirdi?

77

Nurettin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasını ekonomistler nasıl değerlendirdi?

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