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Netflix, mayıs takvimini duyurdu

27 Nisan 2022 09:51

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Dijital dizi, film ve belgesel platformu Netflix’te mayıs ayında Türkiye’de yayımlanacak dizi ve filmler belli oldu. İşte mayıs ayında Netflix'te izlenebilecek içerikler:

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Clark - 5 Mayıs

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The Pentaverate - 5 Mayıs

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Erşan Kuneri - 13 Mayıs

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Güneşin Karanlığında - 13 Mayıs

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Zoraki İkili - 6 Mayıs

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Who Killed Sara? - 18 Mayıs

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Love, Death & Robots - 20 Mayıs

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Yolun Açık Olsun - 23 Mayıs

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Stranger Things - 27 Mayıs

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Senior Year (Liseye Dönüş) - 13 Mayıs

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