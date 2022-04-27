Netflix, mayıs takvimini duyurdu
27 Nisan 2022 09:51
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Dijital dizi, film ve belgesel platformu Netflix’te mayıs ayında Türkiye’de yayımlanacak dizi ve filmler belli oldu. İşte mayıs ayında Netflix'te izlenebilecek içerikler:
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The Pentaverate - 5 Mayıs
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Erşan Kuneri - 13 Mayıs
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Güneşin Karanlığında - 13 Mayıs
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Zoraki İkili - 6 Mayıs
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Who Killed Sara? - 18 Mayıs
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Love, Death & Robots - 20 Mayıs
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Yolun Açık Olsun - 23 Mayıs
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Stranger Things - 27 Mayıs
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Senior Year (Liseye Dönüş) - 13 Mayıs
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