NBA'de bugün 8 maç oynandı; işte maç sonuçları ve öne çıkan istatistikler
11 Ocak 2021 10:04
19
NBA'de bugün 5 maç oynandı, işte maç sonuçları ve öne çıkan istatistikler
29
Golden State Warriors, konuk Toronto Raptors'ı Chase Center'da 106-105 mağlup etti. Warriors, Stephen Curry'nin şimdiye kadarki en kötü şut performanslarından birine rağmen galip gelmeyi başardı. Steph, 2/16 şut isabetiyle 11 sayı, 9 ribaund ve 6 asist kaydetti. Andrew Wiggins 17 sayı, 2 ribaund, 4 asist ve 4 blokla oynarken, Draymond Green 10 sayı, 9 ribaund ve 10 asist kaydetti. Raptors'da son saniye şutunu kaçıran Pascal Siakam, 25 sayı, 11 ribaund ve üç asistle oynadı ve takımının en skoreri oldu. Fred VanVleet 21 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle, Kyle Lowry ise 17 sayı (16'sı son çeyrekte), 9 ribaund ve 6 asistle oynadı.
39
Minnesota Timberwolves, konuk San Antonio Spurs'ü Target Center'da 96-88 yendi. Spurs'de en etkili oyuncu, 25 sayı, 3 ribaund ve 4 asist ile oynayan Lonnie Walker IV'tü. LaMarcus Aldridge 20 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle, Patty Mills ise 18 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle oynadı. Timberwolves'ta D'Angelo Russell, 27 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle takıma liderlik etti. Malik Beasley ise 24 sayı ile oynadı.
49
Los Angeles Lakers, ev sahibi Houston Rockets'ı Toyota Center'da 120-102 mağlup etti. Anthony Davis 27 sayı, dört ribaund ve üç blokla Lakers'a liderlik ederken, LeBron James 18 sayı, yedi ribaund, yedi asist, 1 top çalma ve 1 blok ile kendisini takip etti. Montrezl Harrell ise 16 sayı ekledi. Christian Wood 23 sayı ile Rockets'ın en skoreri olurken, James Harden 20 sayı, 9 asist, 6 ribaund ve iki blok ile, John Wall ise 14 sayı, 10 ribaund, 5 asist, iki blok ve bir top çalma ile oynadı.
59
Miami Heat ile Boston Celtics arasında dün gece TD Garden'da planlanan maç, Koronavirüs temas takibi endişeleri nedeniyle bir sonraki bir tarihe ertelendi.
69
Denver Nuggets, ev sahibi New York Knicks'i Madison Square Garden'da 114-89 devirdi. Nikola Jokic 22 sayı, 10 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla Nuggets'a liderlik etti. Garry Harris 14 sayı ile kendisini takip ederken, Monte Morris ve P.J. Dozier 12'şer sayı buldular. Knicks'te Julius Randle 29 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle takıma liderlik etti. Elfrid Payton 12 sayı, 5 asist, üç ribaund ve bir top çalma ile oynarken, Mitchell Robinson 11 sayı, 5 ribaund, blok ve top çalma ile oynadı.
79
Oklahoma City Thunder, Barclays Center'da Brooklyn Nets'i 129-116 mağlup etti. Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 7 asist, 6 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla Thunder'ın en etkilisiydi. Hamidou Diallo 25 sayıyla oynarken, Al Horford 22 sayı, altı ribaund, üç asist, bir top çalma ve bir blok kaydetti. George Hill 14 sayı, üç asist ve iki top çalma ile oynadı. Nets tarafında Kevin Durant 36 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve bir blok kaydetti. Caris LeVert 21 sayı, altı asist ve dört ribaunt ile oynarken, Jarrett Allen 15 sayı, 10 ribaund, bir asist ve bir blokla katkıda bulundu.
89
LA Clippers, Staples Center'da Chicago Bulls'u 130-127 yendi. Bulls yıldızı Zach LaVine, maçı uzatma şansına sahip olsa da, bitime 7.5 saniye kala attığı üçlükte isabet bulamadı. Bu maçta beş Clippers oyuncusu çift haneli skor üretti ve aralarında en skoreri, 35 sayılık bir performansla oynayan Kawhi Leonard'dı. Paul George 28 sayı, 9 asist ve 7 ribaund ile oynarken, Serge Ibaka 10 sayı ile, Lou Williams ise benchten 21 sayı ile oynadı. LaVine, son şutu kaçırmış olmasına rağmen 45 sayı, yedi ribaund ve yedi asistle maça damgasını vurdu ve ayrıca 10 üçlük isabeti kaydetti. Garrett Temple 18 sayıyla, Patrick Williams ise 17 sayıyla oynadı.
99
Utah Jazz, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 96-86 mağlup etti. Donovan Mitchell ve Mike Conley toplamda 50 sayıya ulaşarak, Jazz'in en skorerleri oldular. Mitchell 28 sayı ile, Conley ise 22 sayı, beş ribaund, altı asist ve iki top çalma ile oynadı. Rudy Gobert sadece 4 sayı atmasına rağmen, 20 ribaund ve dört blokla savunmada varlığını hissettirdi. Jordan Clarkson, benchten 18 sayı ekledi. Jerami Grant, Pistons'ı hücumda taşıyan isimdi ve 28 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı. Blake Griffin 10 sayı ve 6 ribaund ve 5 asist ile oynarken, çaylak forvet Saddiq Bey, 3/9 şut isabetiyle 12 sayı buldu. Başka hiçbir Detroit oyuncusu 10 sayıya ulaşamadı.