NBA'de bugün 10 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
18 Mart 2021 10:29
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NBA'de bugün 10 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Dallas Mavericks, American Airlines Center'da konuk LA Clippers'ı 105-89 yıktı. Mavericks'te 42 sayı, altı ribaund, dokuz asist, üç top çalma ve iki blokla oynayan Luka Doncic maça damgasını vurdu. Tim Hardaway 15 sayı ve altı ribaundla, Kristaps Porzingis ise 11 sayı, 13 ribaund ve iki blokla maçı tamamladı. Clippers'a 28 sayı, yedi ribaund ve 5 asist yapan Paul George önderlik etti. Kawhi Leonard ise 20 sayı, yedi ribaund, yedi asist ve iki top çalma kaydetti.
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Denver Nuggets, konuk Charlotte Hornets'ı Ball Arena'da 129-104 yendi. Michael Porter Jr. 28 sayı ve 13 ribaund ile Nuggets'a liderlik ederken, Will Barton 23 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle, Nikola Jokic ise 12 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle yaptığı triple-double performansıyla oynadı. Terry Rozier 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile Hornets'ı taşırken, LaMelo Ball 14 sayı, iki asist ve bir top çalma ile, Malik Monk ise Hornets için çift hanelerde skor üreten diğer tek oyuncu olarak 16 sayıyla oynadı.
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Golden State Warriors, ev sahibi Houston Rockets'ı Toyota Center'da 108-94 mağlup etti. Jordan Poole, 23 sayıyla Warriors takımının en skorer oyuncusu olurken, Draymond Green 16 sayı, 12 ribaund, 10 asist ve bir blokla, Stephen Curry ise 18 sayı, 8 asist ve 5 ribaund ile maçı tamamladı. Kevin Porter Jr. 25 sayı, 7 asist, 4 ribaund ve 3 top çalma ile Rockets'ın en etkili ismiydi. Christian Wood ise 21 sayı ve 9 ribaundla oynadı.
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Memphis Grizzlies, Miami Heat'i FedEx Forum'da 89-85 mağlup etti. Kyle Anderson, Ja Morant ve De'Anthony Melton, 13'er sayıyla Grizzlies'in en skorerleri oldular. Dillon Brooks ise 10 sayı kaydetti. Jimmy Butler Heat'e 24 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle liderlik etti. Bam Adebayo 15 sayı, 12 ribaund ve altı asistle oynadı.
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Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Fieldhouse'da Boston Celtics'i 117-110 yendi. Collin Sexton, Cavaliers'ı 29 sayı, yedi ribaund ve altı asistle taşıdı. Darius Garland 25 sayı kaydederken, milli oyuncumuz Cedi Osman 10 sayı, 3 asist bir ribaunt ve iki top çalma ile maçı tamamladı. Jayson Tatum, Celtics'in 29 sayıyla en skoreri olurken, Jaylen Brown 28 sayı buldu. Marcus Smart ise 19 sayılık bir katkı verdi.
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San Antonio Spurs, ev sahibi Chicago Bulls'u United Center'da 106-99 mağlup etti. Spurs'ün en skoreri 20 sayı ve 16 ribaund kaydeden Jakob Poeltl oldu. Derrick White 17 sayıyla, Dejounte Murray ise 14 sayıyla oynadı. Bulls'da dün gece 29 sayı bulan Zach LaVine, takımın en skoreriydi. Thaddeus Young 16 sayı, Patrick Williams ise 10 sayı ve 14 ribaund kaydetti.
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Sacramento Kings, Capital One Arena'da Washington Wizards'ı 121-119 yendi. Kings'de De'Aaron Fox 28 sayı ve yedi asistle oynarken, Harrison Barnes 18 sayı, sekiz ribaund, beş asist ve bir top çalma kaydetti. Richaun Holmes ise 18 sayı ve 7 ribaund ile oynadı. Bradley Beal, Wizards'a 29 sayıyla önderlik etti. Russell Westbrook 26 sayı, 14 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparken, Rui Hachimura 17 sayı buldu.
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Milwaukee Bucks, Wells Fargo Center'da ev sahibi Philadelphia 76ers'ı 109-105 mağlup etti. Bucks'a Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 15 ribaund ve 5 asistle önderlik etti. Donte DiVincenzo 20 sayıyla, Jrue Holiday ise 19 sayıyla maçı tamamladı. Ben Simmons 13 sayı, 12 asist ve 10 ribaund ile triple-double performansı ortaya koydu. Dwight Howard 13 sayı ve 15 ribaund, Tobias Harris 19 sayı, milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ise 11 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynadı.
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Brooklyn Nets, Bankers Life Fieldhouse'da Indiana Pacers'ı 124-115 yendi. James Harden, Nets'e 40 sayı, 15 asist ve 10 ribaundlık triple-double'ı ile önderlik etti. Joe Harris ise 19 sayı ve 4 ribaund ile oynadı. Malcolm Brogdon 24 sayı ile Pacers'ın en skoreri olurken, Caris LeVert 19 sayı, Domantas Sabonis ise 18 sayı, 11 ribaund ve 11 asistli (ve dört top çalma) triple-double'ı ile maçı tamamladı.
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Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da konuk Toronto Raptors'ı 116-112 mağlup etti. Saddiq Bey 26 sayı, 12 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile Pistons'ın en etkili ismiydi. Jerami Grant ise 23 sayı, iki ribaund, iki asist ve bir top çalma ile maçı tamamladı. Norman Powell, Raptors'a 43 sayıyla liderlik etti. Chris Boucher 21 sayı, beş ribaund, beş asist ve dört blok eklerken, Kyle Lowry sekiz sayı, altı ribaund, 15 asist ve üç top çalma ile oynadı.