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Müzik dünyasının prestijli Grammy Ödülleri'nden kırmızı halı kareleri

Müzik dünyasının prestijli Grammy Ödülleri dün sahiplerini buldu. Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Trevor Noah sunumundaki törene kadın sanatçılar damgasını vurdu. Salgın kısıtlamalarıyla yapılan törende, ödüller dışındaki odak noktası canlı müzikti. Kısıtlamalar olsa da klasik kırmızı halı pozları verildi. İşte yıldızların kırmızı hali kostümleri...

15 Mart 2021 16:02

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Müzik dünyasının prestijli Grammy Ödülleri dün sahiplerini buldu. Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Trevor Noah sunumundaki törene kadın sanatçılar damgasını vurdu. Salgın kısıtlamalarıyla yapılan törende, ödüller dışındaki odak noktası canlı müzikti. Kısıtlamalar olsa da klasik kırmızı halı pozları verildi. İşte yıldızların kırmızı hali kostümleri...

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Dua Lipa

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Megan Thee Stallion

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Doja Cat

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Phoebe Bridgers

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Beyonce

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Noah Cyrus

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Billie Eilish

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Harry Styles

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Taylor Swift

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Lizzo

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Trevor Noah

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