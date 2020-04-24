T24 LogoT24 Logo

Mustafa Koçak'ın ölümünün ardından tepkiler: İnsanların 'adalet açlığı'ndan öldüğü yılların hükûmeti ve bakanları olarak anılacaksınız

24 Nisan 2020 17:43

126

Gizli tanık ifadesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak, adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Koçak, 297 gündür sürdürdüğü ölüm orucu nedeniyle 29 kiloya düşmüştü. Eyleminin 254. gününde hastaneye kaldırılan Koçak’a zorla müdahale edilmiş, müdahalenin ardından durumu kötüye gitmeye başlamıştı.

226

Koçak, gözaltında kaldığı 12 günle ilgili şunları anlatmıştı: “Mecidiyeköy’de sokak ortasından gözaltına alındım, Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüm. Burada önüme bir ifade koydular, ‘Buna uygun olacak şekilde ifadeni ver, çık git. Aksi halde seni tutuklatırız, bir daha gün yüzü göremezsin. Sen bize yardımcı ol, biz de sana yardımcı oluruz, rahat yaşarsın’ dediler. Bunu kabul etmediğim için psikolojik ve fiziki işkenceye maruz kaldım. Aralıksız sürdürdükleri kaba dayak yaptıklarının en ‘masumuydu’. Kollarımdan ters kelepçeyle askıya aldılar, üzerimdeki elbiseleri çıkardılar, başıma çuval geçirdiler, onun üzerine de teneke. Onlarca dakika başımda teneke çaldılar. Bana, anneme, babama, ablama etmedik küfür bırakmadılar. Hamile ablama tecavüz etmekle tehdit ettiler. Bu işkenceler 12 gün sürdü, 4 Ekim 2017’de tutuklandım.” Koçak'ın ölümünün ardından kamuoyundan bazı tepkiler şu şekilde:

326

426

526

626

726

826

926

1026

1126

1226

1326

1426

1526

1626

1726

1826

1926

2026

2126

2226

2326

2426

2526

2626

ETİKETLER

mustafa koçaktepkiler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24