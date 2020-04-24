Mustafa Koçak'ın ölümünün ardından tepkiler: İnsanların 'adalet açlığı'ndan öldüğü yılların hükûmeti ve bakanları olarak anılacaksınız
24 Nisan 2020 17:43
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Gizli tanık ifadesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak, adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Koçak, 297 gündür sürdürdüğü ölüm orucu nedeniyle 29 kiloya düşmüştü. Eyleminin 254. gününde hastaneye kaldırılan Koçak’a zorla müdahale edilmiş, müdahalenin ardından durumu kötüye gitmeye başlamıştı.
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Koçak, gözaltında kaldığı 12 günle ilgili şunları anlatmıştı: “Mecidiyeköy’de sokak ortasından gözaltına alındım, Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüm. Burada önüme bir ifade koydular, ‘Buna uygun olacak şekilde ifadeni ver, çık git. Aksi halde seni tutuklatırız, bir daha gün yüzü göremezsin. Sen bize yardımcı ol, biz de sana yardımcı oluruz, rahat yaşarsın’ dediler. Bunu kabul etmediğim için psikolojik ve fiziki işkenceye maruz kaldım. Aralıksız sürdürdükleri kaba dayak yaptıklarının en ‘masumuydu’. Kollarımdan ters kelepçeyle askıya aldılar, üzerimdeki elbiseleri çıkardılar, başıma çuval geçirdiler, onun üzerine de teneke. Onlarca dakika başımda teneke çaldılar. Bana, anneme, babama, ablama etmedik küfür bırakmadılar. Hamile ablama tecavüz etmekle tehdit ettiler. Bu işkenceler 12 gün sürdü, 4 Ekim 2017’de tutuklandım.” Koçak'ın ölümünün ardından kamuoyundan bazı tepkiler şu şekilde: