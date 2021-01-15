Muslera, aylar sonra ilk kez takımla çalıştı
Galatasaray'da, Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera, dün yapılan antrenmanla aylar sonra ilk kez takımla çalıştı.
15 Ocak 2021 09:17
16
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
26
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde, sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
36
Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor ile oynanan son 16 turu maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.
46
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli, takımla birlikte çalışmalara katıldı.
56
Yeni Malatyaspor maçının ardından yapılan tetkiklerde sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Taşdemir'in tedavisine başlandı.
66
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürecek. Muslera'nın 20 Ocak Çarşamba günü oynanacak Denizlispor karşılaşmasıyla tekrar ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
© Tüm hakları saklıdır.