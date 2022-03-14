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Muş'ta bir köy kara gömüldü; evlerden tünellerle çıkıyorlar

Muş'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde 325 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyü kara gömüldü.

14 Mart 2022 10:12

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Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köyde evleri kar altında kalanlar, 2 kişinin geçeceği şekilde küreklerle tüneller açarak ulaşım sağlıyor

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Kente 50 kilometre uzaklıktaki 100 hane ve 700 nüfusa sahip Yukarıyongalı köyü, son yılların en zorlu kış mevsimini yaşıyor.

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Rakımı nedeniyle çok fazla yağış alan köy, ilkbahara da kar altında girdi. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köyde evler görünmez oldu.

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Köy halkı, aralıklarla devam eden kar yağışına karşı seferber oldu.

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Evleri kar altında kalan köylüler, 2 kişinin geçeceği şekilde küreklerle tüneller açarak ulaşım sağlıyor.

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Bu arada Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 325 yerleşim biriminin yolu kapandı.

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Muş Valiliği, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı nedeniyle il genelinde okuların 1 gün tatil edildiğini açıkladı

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Muş'ta bir köy kara gömüldü; evlerden tünellerle çıkıyorlar

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Muş'ta bir köy kara gömüldü; evlerden tünellerle çıkıyorlar

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Muş'ta bir köy kara gömüldü; evlerden tünellerle çıkıyorlar

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Muş'ta bir köy kara gömüldü; evlerden tünellerle çıkıyorlar

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Muş'ta bir köy kara gömüldü; evlerden tünellerle çıkıyorlar

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Muş'ta bir köy kara gömüldü; evlerden tünellerle çıkıyorlar

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Muş'ta bir köy kara gömüldü; evlerden tünellerle çıkıyorlar

muşkarYukarıyongalı
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