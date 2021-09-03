Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu
Miss Turkey 2021 yarışmasında birincilik için yarışacak 20 finalist belli oldu. Kampa giren yarışmacılar 8 Eylül'de finalde yarışacak.
03 Eylül 2021 18:48
120
1 NUMARA KAYRA TÜRKOVİÇ BOY: 1.83 YAŞ:19 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
220
2 NUMARA YEŞİM TOPLU BOY: 1.81 YAŞ: 25 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU
320
3 NUMARA ALARA ERİÇ BOY: 1.79 YAŞ: 18 UNIVERSITY OF LONDON GOLDSMITHS SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
420
4 NUMARA ŞİRA SAHİLLİ BOY: 1.78 YAŞ:21 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
520
5 NUMARA İLAYDA GÖKALP BOY: 1.77 YAŞ: 22 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU
620
6 NUMARA TUANA CEMRE CALBAN BOY: 1.77 YAŞ: 21 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MİMARLIK BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
720
7 NUMARA NİL ÇUKUR BOY 1.76 YAŞ: 19 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
820
8 NUMARA SEVCAN ÖKSÜZ BOY: 1.76 YAŞ: 21 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
920
9 NUMARA SENA LEYLA YAVUZ BOY: 1.75 YAŞ: 22 MEF ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
1020
10 NUMARA SU BİGE KORUCU BOY 1.73 YAŞ: 25 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI OPERA BÖLÜMÜ MEZUNU
1120
11 NUMARA BİRSU DENİZ AKÖZBEK BOY:1.71 YAŞ: 21 ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MODERN DANS BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
1220
12 NUMARA BİLSEL BUSE KADIOĞLU BOY: 1.74 YAŞ: 22 TOBB ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ13 NUMARA SELİN ŞAHİNGÖZ BOY: 1.74 YAŞ: 21 LOZAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ MEZUNU
1320
13 NUMARA SELİN ŞAHİNGÖZ BOY: 1.74 YAŞ: 21 LOZAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ MEZUNU
1420
14 NUMARA DİLARA KORKMAZ BOY: 1.77 YAŞ: 23 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ FİNANS YÜKSEK LİSANS BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
1520
15 NUMARA BAŞAK İLHAN BOY: 1.76 YAŞ: 23 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
1620
16 NUMARA BUSE ORCAN BOY: 1.77 YAŞ: 19 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 1.SINIF ÖĞRENCİSİ
1720
17 NUMARA BERFİN ANT BOY: 1.77 YAŞ: 22 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
1820
18 NUMARA MERCAN TEZCAN BOY 1.77 YAŞ: 21 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
1920
19 NUMARA BAHAR KOLTUKLU BOY:1.82 YAŞ: 24 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU
2020
20 NUMARA CEMRENAZ TURHAN BOY: 1.82 YAŞ: 23 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
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