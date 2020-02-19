Mezarlıkta bulunan yavru köpek Fındık öğrencilerin sınıf arkadaşı oldu
Tokat'ta mezarlıkta kimsesiz bulunan Fındık adlı yavru köpek, ilkokulda maskot oldu. Öğrenciler önlük giydirdikleri Fındık'a büyük ilgi gösterdi.
19 Şubat 2020 10:37
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Tokat'ta mezarlıkta kimsesiz bulunan Fındık adlı yavru köpek, ilkokulda maskot oldu. Öğrenciler önlük giydirdikleri Fındık'a büyük ilgi gösterdi.
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Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.
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Okulun bahçesinde bir köşeye yavru köpek için küçük bir kulübe yapıldı. Yavru köpeği ilk günden itibaren okulun öğrencileri de yoğun ilgi ve sevgi gösterdi. Okulun maskotu haline gelen köpeğe öğrenciler 'Fındık' adını verdi.
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Öğrenci ve velilerde büyük bir değişim olduğunu ve Fındık'a önlük diktiklerini anlatan sınıf öğretmeni Mustafa Önlen "Konu, madem sınıfa geliyor o zaman önlük giymesi gerekiyor diye espri ile başladı. Okul aile birliği başkanımız hemen bir önlük dikip okulumuza getirdi. Köpeğe giydirdik" dedi.