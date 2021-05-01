MetroPOLL’den çarpıcı anket: Millet İttifakı’na eğilim Cumhur İttifakı’na eğilimden 3 puan fazla
01 Mayıs 2021 12:51
16
MetroPOLL Araştırma şirketinin “Türkiye’nin Nabzı Nisan 2021: Halkın gündemindeki konulardan seçilmiş Ayın 5 Rakamı Raporu” yayımlandı.
26
Millet İttifakı’na eğilimli olanların oranı Cumhur İttifakı’na eğilimli olanlardan 3 puan fazla
36
Halkın yaklaşık yüzde 27’si gıda/barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor
46
Yüzde 45,4 muhalefetin “128 milyar dolar nerede?” kampanyasını olumlu buluyor
56
Toplumun yüzde 79’u pandemi döneminde kongre ve toplantı yapılmasına karşı
66
MetroPOLL’den çarpıcı anket: Millet İttifakı’na eğilim Cumhur İttifakı’na eğilimden 3 puan fazla
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