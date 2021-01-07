Mesut Özil transferinden sonra Fenerbahçe'de 6 ayrılık
Fenerbahçe'de Mesut Özil gündemi yaşanırken, bir yandan da bazı isimlerle ayrılık yaşanması planlanıyor.
07 Ocak 2021 13:39
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Fenerbahçe'de Mesut Özil gündemi yaşanırken, bir yandan da bazı isimlerle ayrılık yaşanması planlanıyor. Bu isimler arasında Papiss Cisse, Mame Thiam, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi yer alıyor.
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Sarı-lacivertli futbolculara teklif gelmesi bekleniyor. Sezon başında kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın ise sözleşmesi feshedilecek.
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Mesut Özil transferi camiada heyecana neden olurken bir yandan da kadrodaki diğer oyuncularla ilgili yeni kararlar alındı.
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Fenerbahçe Papiss Cisse, Mame Thiam, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi'ye uygun teklifler gelmesi halinde değerlendirme kararı aldı.
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Ayrıca sezon başında kadro dışı kalan Nabil Dirar'ın sözleşmesi feshedilecek. Nabil Dirar ile Türkiye’den Başakşehir'in de ilgilendiği belirtilirken; Belçika, Katar, Suudi Arabistan’dan da teklif alan oyuncu kararını kısa sürede verecek.
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Sarı lacivertliler, Kemal Ademi'yi Karagümrük'e önerdi fakat Karagümrük bu teklifi reddetti.
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Geçtiğimiz gün Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün Papiss Cisse ile ilgilendiği iddia edilmişti.