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Mesut Barzani 21 yıl, Şivan Perwer 37 yıl sonra Diyarbakır'da

16 Kasım 2013 18:14

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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ile saat 11.30'da Diyarbakır'a geldi

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Diyarbakır’a giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı havaalanında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir karşıladı.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni en son 1998'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ziyaret etmişti.

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Başbakan Erdoğan'ın davet ettiği Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani, 21 yıl sonra Güneydoğu'ya ayak bastı.

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