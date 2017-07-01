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Messi evlendi; işte düğününden kareler

01 Temmuz 2017 16:25

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Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi ile çocukluk aşkı Antonella Roccuzzo, Rosario şehrinden düzenlenen bir düğünle evlendi. Düğüne Eto'o, Shakira ve müstakbel çiftin dansları damgasını vurdu.

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Messi (30), düğününde Arjantinli tasarımcı Claudio Cosano'ya ait bir takım elbise giydi.

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Birbirlerini çocukluklarından beri tanıyan Messi ve iki çocuğunun annesi Roccuzzo'un düğün töreninde davetlilerin cep telefonu kullanmasını yasakladı.

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Messi'nin sık sık eşi Antonella'yı öptüğü dikkatlerden kaçmadı.

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Bu arada Arda Turan'ın düğüne katılmaması dikkat çekti.

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Çiftin törenine birçok ünlü isim katıldı. Davetliler için kırmızı halı töreni düzenlendi.

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Onlarda biri de Antalyasporlu Samuel Eto'o'ydu.

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City'nin yıldızı Sergio Agüero da düğüne katıldı.

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Barcelona efsanelerinden Puyol da düğüne katıldı.

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Shakira da söylentilerin aksine düğüne katıldı.

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Luis Suarez de düğüne katıldı.

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Messi'nin eski takım arkadaşı Xavi de oradaydı.

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Chelsea'den Fabregas da düğüne katıldı.

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Arjantin milli takımının yıldızlarından Angel Di Maria da düğündeydi.

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Busquets ve eşi de düğündeydi.

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Futbol ve sanat dünyasının yıldız isimlerini İspanya'da "yılın düğünü" olarak nitelendirilen törene ulaşması için 260 tane özel jet kullanıldı.

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Sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığı düğün töreninde 450 polis görev yaptı.

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